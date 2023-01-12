Регби может стать базовым видом спорта в Севастополе

Севастопольская городская федерация регби в конце прошлого года была признана одной из лучших федераций Севастополя.

Корреспондент «Севкора» пообщался с начальником управления по делам молодежи и спорта Сергеем Резниченко, чтобы узнать, стало ли регби популярным в Севастополе и может ли оно стать базовым видом спорта для нашего города.

— Сергей Анатольевич, как вы считаете регби популярно в Севастополе?

— Регби — игровой вид спорта, командный, здесь нужен дух, хороший тренер, у детей это сто процентов вызывает интерес. Ребята с удовольствием участвуют, мы видим прирост зрителей и участников на спортивно-массовых мероприятиях, проводимых совместно с Севастопольской городской федерацией регби.

Отмечу, что федерация регби в Севастополе живая – это очень важно. В принципе, в любом спорте многое зависит от федерации. Когда есть руководство, попечители федерации, которые помогают, тогда есть развитие. Все вопросы федерации невозможно закрыть бюджетными деньгами.

Если есть партнёры, спонсоры, попечители и нормальное руководство федерации, соблюдающее все процедуры: календарь, программы развития, проведение чемпионатов и первенств, то спорт растет.

Если федерация в любом виде спорта буксует, то перспектив развития нет от слова совсем. Никакие бюджетные инвестиции не помогут.

В Севастополе так сложилось, что регби развивают разрозненные тренеры. Поэтому нам нужно живое общение с этими точками роста, чтобы было регулирование, чтобы все развивалось под одним крылом аккредитованной федерации.

Севастопольская городская федерация регби – это одна из федераций, которая динамично развивается и дает серьезный старт. Задача сейчас — не сбавить обороты.

— То есть Севастополю в этом смысле повезло?

— Нашему городу вдвойне повезло, можно сказать, звезды сложились. Помимо дееспособного органа управления – федерации, еще активно развивается инфраструктура.

Прежде всего, это стадион им. 200-летия Севастополя, но еще ряд небольших площадок с травяным покрытием. Теперь нам не стыдно пригласить в город соревнования самого высокого уровня.

— Как вы считаете, что нужно сделать федерации регби, чтобы усилить развитие?

— Я считаю, что федерации надо сформировать профессиональную сборную. Есть регбийный клуб «Чайка». Девчонки ездят и показывают неплохой результат, но надо еще посмотреть по сторонам и создать мужскую команду.

Думаю, надо поставить цель и войти в какую-то профессиональную лигу. Когда есть у детей пример команды, играющей в вышке, то это хороший стимул. Мне кажется – это была бы неплохая точка роста, если бы клуб вошел в какую-нибудь из высших лиг страны.

— Может ли регби войти в перечень базовых видов спорта в Севастополе?

— Может. Упорство и труд все перетрут. Думаю, реально все. Если задача стать базовым, то федерация должна проанализировать установленные Минспортом критерии и выйти с такой инициативой.

Отмечу, что у регби с такой динамикой есть все шансы приобрести статус базового вида спорта.