В России индексировали материнский капитал

На совещании с Владимиром Путиным глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в 2023 году вырастет размер материнского капитала.

«В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится до уровня почти 590 тысяч рублей, а на второго он составит почти 780 тысяч рублей», — сообщил Котяков.

Программа маткапитала пока рассчитана до 2026 года.

Напомним, в Севастополе с 2020 года начали выплачивать региональный материнский капитал. Размер его 100 тысяч рублей. Получить региональный материнский капитал могут женщины, родившие второго ребенка, начиная с января 2019 года, а также родившие третьего ребенка с января 2019 года.