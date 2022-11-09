В Крыму отменили обязательное тестирование на COVID-19 для прибывающих из-за границы

Глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности на территории республики, согласно котором меняется правило взъезда из-за границы.

Теперь не обязательно прохождение лабораторного исследования на COVID-19 для граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории иностранного государства.

При этом в пунктах пропуска предусмотрено проведение выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию. Решение о необходимости тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта.

О жестких требованиях к отдыхающим в 2021 году читайте в статье: В Крымским отелях к QR-коду будут требовать и отрицательные ПЦР-тесты

Ольга Сурикова