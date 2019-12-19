С 2020 года в Севастополе начнут выплачивать региональный материнский капитал

Право на региональный маткапитал будут иметь женщины (граждане РФ), проживающие на территории Севастополя не менее одного года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 2,5 прожиточных минимума, установленных в регионе на дату подачи заявления. Размер регионального капитала составит 100 тысяч рублей с учетом ежегодной индексации.

Получить региональный материнский капитал смогут женщины, родившие второго ребенка начиная с января 2019 года, а также родившие третьего ребенка с января 2019 года, но не воспользовавшиеся выплатой в связи с его смертью и женщины, родившие первого ребенка начиная с января 2019 года если в семье уже имеется усыновленный ребенок.

Подать заявление можно будет после достижения ребенком 1 года. Выплата не влияет на назначение других пособий.

Выплата является частью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который в свою очередь входит в нацпроект «Демография».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: bryansk.news