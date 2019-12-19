Жизнь

С 2020 года в Севастополе начнут выплачивать региональный материнский капитал

19-12-2019
выпускающий редактор
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Право на региональный маткапитал будут иметь женщины (граждане РФ), проживающие на территории Севастополя не менее одного года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать  2,5 прожиточных минимума, установленных в регионе на дату подачи заявления. Размер регионального капитала составит 100 тысяч рублей с учетом ежегодной индексации.

Получить региональный материнский капитал смогут женщины, родившие второго ребенка начиная с января 2019 года, а также родившие третьего ребенка с января 2019 года, но не воспользовавшиеся выплатой в связи с его смертью и женщины, родившие первого ребенка начиная с января 2019 года если в семье уже имеется усыновленный ребенок.

Подать заявление можно будет после достижения ребенком 1 года. Выплата не влияет на назначение других пособий.

Выплата является частью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который в свою очередь входит в нацпроект «Демография».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя 

Фото: bryansk.news

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