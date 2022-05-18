В России будут выпускать машины без ABS и подушек безопасности

Вынужденная меры в условиях западных санкций

Правительство России пошло на вынужденный шаг и разрешило выпускать в стране автомобили без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на соответствующее постановление.

В документе говорится, что смягчение вводятся на «период действия режима временных ограничений поставок комплектующих для российских производителей колесных транспортных средств» их невозможно сертифицировать в соответствии с требованиями Техрегламента Таможенного союза № 877.

Также упрощаются требования к системе ЭРА-ГЛОНАСС: допускается ее установка без функции автоматического срабатывания при ДТП. Вводятся более мягкие требования и к проверке пассивной безопасности автомобиля – обязательным остается только фронтальный краш-тест машины о бетонный куб без деформируемого препятствия.

Кроме того, документ позволяет выпускать машины с любыми требованиями к содержанию вредных веществ в выхлопе: от «Евро-0», (в Европе был отменен в 1992 году, в России действовал до принятия требований «Евро-2» в 2005 году) до действующих сейчас норм «Евро-5». Однако в любом случае автомобиль должен быть оборудован катализатором.

Что касается машин, произведенных по нацтребованиям других стран — участниц ЕАЭС, то пока решение по возможности их эксплуатации в нашей стране не принято.

Эксперты отмечают, что данная мера позволит не останавливать производство автомобилей во время действия западных санкций, ухода иностранных компаний и перебоях с поставками комплектующих.

Напомним, в России решили закупать коммунальную технику, которая попала под западные санкции.

Ольга Сурикова