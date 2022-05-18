Руководителем ЛДПР стал Леонид Слуцкий

Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого
Севастопольское отделение ЛДПР также поддерживает это решение и считает, что Леонид Эдуардович достойно продолжит дело Владимира Вольфовича Жириновского.
«За плечами у Леонида Слуцкого огромный послужной список и опыт, что делает его профессионалом и опытным политиком. Уверен, что наша партия и дальше будет благодаря острому уму лидера и партийцев издавать социально-важные законопроекты, направленные на благо людей», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.
Леонид Слуцкий является доктором экономических наук. Заведующим кафедрой международных отношений факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова и кафедрой международных отношений МЭСИ.
С марта 2020 года является президентом Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.
С 2002 года является председателем Правления Международного общественного Фонда «Российский Фонд Мира».
В 2022 году стал одним из представителей России на российско-украинских переговорах по урегулированию кризиса между государствами.
Кристина Ветер
Фото: пресс-служба ЛДПР