Руководителем ЛДПР стал Леонид Слуцкий

Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого

Севастопольское отделение ЛДПР также поддерживает это решение и считает, что Леонид Эдуардович достойно продолжит дело Владимира Вольфовича Жириновского.

«За плечами у Леонида Слуцкого огромный послужной список и опыт, что делает его профессионалом и опытным политиком. Уверен, что наша партия и дальше будет благодаря острому уму лидера и партийцев издавать социально-важные законопроекты, направленные на благо людей», — прокомментировал вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Леонид Слуцкий является доктором экономических наук. Заведующим кафедрой международных отношений факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова и кафедрой международных отношений МЭСИ.

С марта 2020 года является президентом Факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.

С 2002 года является председателем Правления Международного общественного Фонда «Российский Фонд Мира».

В 2022 году стал одним из представителей России на российско-украинских переговорах по урегулированию кризиса между государствами.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР