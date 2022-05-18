На Северной стороне подведут газ к 30 домам

Готовность 25%

В Севастополе на Северной стороне продолжается строительство газопровода низкого давления к жилым домам на улицах Инженерная балка, Эскадренная, Береговая.

«Подрядчик полностью обеспечен строительными материалами, закуплен весь необходимый погонаж труб. Заверяет, что работы будут завершены к сентябрю текущего года. Надземная прокладка газопровода практически закончена, в ближайшее время строители приступят к устройству подземного газопровода», – рассказал первый заместитель директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов, который проинспектировал ход работ.

Он также отметил, что строительство трубопровода позволит обеспечить газом около 30 домов, в том числе и многоквартирные, в которых насчитывается около 100-120 квартир. На сегодняшний день готовность объекта составляет 25%.

Работы выполняет подрядная организация «Институт ПромСити». Цена контракта – 12,2 млн рублей.

В правительстве Севастополя напомнили, что в городе ведется строительство 10 объектов в сфере газоснабжения, еще 19 находится в стадии проектирования.

Также в Севастополе до конца 2023 года планируется завершить полную газификацию

Ольга Сурикова