ВСУ попытались подорвать ж/д состав с нефтепродуктами в Джанкое – ТГ-канал Mash

ВСУ попытались подорвать ж/д состав с нефтепродуктами у НПЗ в Джанкое, сообщает ТГ-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

При атаке впервые было применено минирование дронами.

По информации издания, диверсанты заранее приземлили шесть БПЛА со взрывчаткой вдоль железнодорожного полотна — по предполагаемому пути следования состава. СВУ перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума. Предполагая, что оно сработает, когда мимо проедут цистерны с топливом.

Однако, все шесть заминированных БПЛА были заблаговременно обнаружены и обезврежены специалистами.

Напомним, накануне 4 ноября была совершена ракетная атака на судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы в Керчи. Из 15 крылатых ракет 13 были сбиты, одна повредила корабль, находящийся в ремонте.

Дарья Тимофеева

Фото: pxhere.com