Ждать ли тепла в ноябре в Севастополе – ответ синоптиков

Синоптики выяснили, каким будет ноябрь в Севастополе в плане погоды. Когда жителям города ждать похолодание.

Последним самым теплым днем в ноябре будет суббота, 2 число, когда за окном ожидается +18 градусов.

В воскресенье, 3 ноября будет солнечно, но уже +13.

Всю неделю с 4 по 10 ноября температура воздуха будет «прыгать» с +7 до +14 градусов.

Устойчивой погода будет с 11 по 18 ноября, когда за окном по прогнозам +11 градусов и дожди.

С 19 ноября температура воздуха будет плавно понижаться с +10 градусов до +9-ти.

И к 1 декабря по прогнозам +8 градусов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер