В ретро-кинотеатре «Украина» можно попасть в Севастополь начала прошлого века

Дамы в элегантных платьях, мужчины в мундирах, уютные улочки дореволюционного Севастополя – все это можно увидеть на выставке «История в объективе. Фотографы Севастополя конца XIX – начала XX века» в кинотеатре «Украина».

Здесь можно по-настоящему прикоснуться к истории благодаря именитым фотографам, которые запечатлели для нас уникальную атмосферу дореволюционного Севастополя и образы его жителей.

С фото на нас смотрят генералы и простые рабочие, учителя, сотрудники Биологической станции и даже супруга брата вождя мирового пролетариата Дмитрия Ульянова.

Поражают и фото бытовых сцен: многолюдный базар в центре города, молодая дама прогуливается с коляской, учителя принимают экзамен у выпускников начальной школы, матросы стирают белье прямо на палубе военного корабля.

Создается ощущение, что ты сам переместился на столетие назад и можешь пройтись по улицам того Севастополя.

К слову, фото улиц тут тоже есть: на Большой Морской красивые особняки с оригинальной архитектурой, на Приморском бульваре еще не так зелено, как сейчас, зато нет пошлых кафешек и торговых павильонов, на месте нынешнего недоразумения, где когда-то был «Звездный Ильяс», здание яхт-клуба в мавританском стиле.

Немалый интерес представляют и раритетные вещи того времени: альбомы, рамки для фотографий, фотоаппараты, которые сами по себе являются предметами искусства.

Вход на выставку свободный, время работы с 10.00 до 17.30, она продлится до 21 августа.

Ранее «Севкор» рассказывал об уникальном уличном творчестве мозаиста Игоря Гладких, который подарил Севастополю шесть мозаичных котиков.

Сегодня стало известно, что открытие музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» запланировано на 30 июля. Изначально музеи будут работать в тестовом режиме, вход будет свободным.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Дарья Тимофеева

Фото: Дарья Тимофеева