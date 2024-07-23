Участники СВО в Севастополе теперь смогут вместо участка получить 1 млн рублей

В Севастополе в двух чтениях принят закон, который теперь позволит участникам СВО вместо положенного земельного участка получать денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Также исключается ограничение для детей погибших(умерших) участников СВО, связанное с достижением ими 18-летнего возраста, в связи с чем предусматривается возможность оформления права собственности на земельные участки и получения выплаты единовременной денежной компенсации.

По словам докладчика представителя губернатора в заксобрании Виты Романив, предлагаемые изменения обусловлены увеличением количества лиц, имеющих право на получение земельного участка. О чем ранее говорил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В ходе сессии возник только вопрос, откуда взялся такой размер денежной компенсации. На что Романив пояснила, что сумма компенсации рассчитывалась на основе данных о продаже ранее полученных участниками СВО земельных участков. Пока что в бюджете города на эти цели предусмотрено 100 млн рублей. Уведомления с предложением получить деньги получат первые 100 очередников. В случае отказа их очередь на получение земельного участка сохранится.

Ольга Сурикова

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