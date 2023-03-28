В Премьер лиге КФС теперь выступает еще один клуб из Севастополя

В Премьер-лиге Крымского футбольного союза стало на один клуб больше. Теперь там выступает севастопольский «Черноморец».

Команда принадлежит Черноморскому флоту. В ней играют, как контрактники, так и гражданские спортсмены.

Первый матч клуб провел в это воскресенье, проиграв 2:0 футбольному клубу «Спарта-КТ» из крымского поселка Молодежное.

Напомним, ФК «Севастополь» в этом году продолжит играть в премьер лиге Крымского футбольного союза, пока не будет принято окончательное решение о вступлении клубов Крыма в ФНЛ.