В ночь с 13 на 14 апреля будет перекрыт участок восьмого этапа «Тавриды»

В Севастополе на участке восьмого этапа строительства трассы «Таврида» в ночь с 13 на 14 апреля будет перекрыто движение транспорта, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«С 23.00 13 апреля до 6.00 14 апреля в связи с монтажом надземного пешеходного перехода будет ограничено движение всех видов транспортных средств на восьмом этапе трассы «Таврида». Ограничение будет действовать в районе садоводческого товарищества «Виктория-Балаклава», — уточнено в сообщении дептранса.

Как уже сообщалось, Ялтинская развязка будет предусматривать и надземный переход.

Кроме того, с 8.00 7 апреля до 19.00 30 апреля в связи с ремонтом дорог ограничат движение всех транспортных средств кроме автомобилей оперативных и экстренных служб в селе Гончарном на улицах Сельской, Дружной и Молодежной.

Ольга Сурикова