В Севастополе выявили 5 иностранцев, находящихся в федеральном розыске, 3 — по линии Интерпола

В Севастополе сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России провели рейд. В нем приняли также участие сотрудники подразделений по вопросам миграции, патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, уголовного розыска, центра по противодействию экстремизму, участковые уполномоченные полиции, а также сотрудники УФСБ России по Черноморскому флоту, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Ими было выявлено 7 преступлений, из которых 5 преступлений – по ст. 322.3 УК РФ, 2 – по ст. 327 УК РФ, а также 54 административных правонарушения в сфере миграции.

В отношении двух иностранных граждан судами города Севастополя приняты решения о выдворении из Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Выявлено пять иностранных граждан, находящихся в федеральном розыске, три из которых по линии Интерпола.

Ольга Сурикова