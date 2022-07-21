На кладбище «Кальфа» все-таки сбрасывают строительный мусор

Севприроднадзор подтвердил факт сброса на территории кладбища «Кальфа» строительных и бытовых отходов. Об этом сообщили журналисты ForPost.

«В ходе визуального обследования территории были выявлены навалы, в которых присутствовали как строительные, так и коммунальные отходы. В частности, лом, бой и бордюрный камень. Часть зафиксированных ранее отходов на момент инспекции отсутствовали — по оставшемуся количеству в департамент городского хозяйства будет направлено соответствующее письмо», — сообщили журналистам в пресс-службе природоохранного ведомства.

Напомним, информация о сбросе отходов на территории кладбища появилась еще весной этого года.

Тем не менее, общественники вместе с телеканалом «НТС» провели еще один рейд на кладбище в середине июля этого года. И снова было обнаружено складирование отходов. Позже директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов опроверг эту информацию. Однако, теперь факт сброса мусора рядом с могилами подтвердил Севприроднадзор.

Фото: издание ForPost

Дмитрий Островский