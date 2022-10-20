Аксенов: защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов провел заседание оперативного штаба Республики, на котором рассматривалось усиление мер, предусмотренных Указом президента о введении среднего уровня реагирования в ряде регионов страны.

Глава Республики подчеркнул, что в Крыму, начиная с апреля, действует высокий уровень террористической опасности, деятельность правоохранительных органов, Минобороны и профильных министерств и ведомств республики отлажена.

«Уровень координации оцениваю как высокий. У всех, кто включен в процесс, есть четкое понимание того, как и в какие сроки должны выполняться поставленные задачи в условиях боевых действий, которые ведутся вблизи нашей территории. Еще раз обращаюсь к крымчанам: будьте уверены, Крым под надежной защитой!» — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В комментариях телеканалу «Россия 24» он также пояснил, что усиление безопасности на ключевых объектах Крыма не требуется в связи с уже действующим в республике высоким уровнем террористической опасности. Сегодня под охрану будут дополнительно взяты еще 45 объектов.

Изменение правил въезда и выезда в Республику будет зависеть от обстановки. Если это будет необходимо для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий, решения будут приняты в кратчайший срок.

Он подчеркнул, что основная позиция руководства сейчас заключается в том, что защита Херсонской области позволит обеспечить безопасность Республики Крым.

«Для этого и далее будем предпринимать все необходимые меры, в том числе оказание максимального содействия войскам, подразделениям правоохранительных структур на передовой. Вместе отстоим Херсон и Херсонскую область!» — заключил Аксенов.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов посетил Херсон и рассказал, как регион участвует в помощи в эвакуации жителей Херсонской области.

Ольга Сурикова