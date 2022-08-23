Раздельный сбор мусора в Севастополе пока отменяется

Департамент городского хозяйства Севастополя сообщил «Севкору», что все «сетки» для сбора вторсырья, установленные возле контейнерных площадок, в кротчайшее время будут демонтированы.

«Департаментом городского хозяйства приняты кардинальные меры по демонтажу накопителей «сеток» с места их расположения. На сегодняшний день демонтировано 6 контейнеров, в кротчайшие сроки планируется демонтировать еще 28 сеток для сбора вторичного сырья», — сообщили в ведомстве.

Также в горхозе пообещали, что региональным оператором разрабатывается программа внедрения раздельного сбора мусора, которая подразумевает установку в 2023 году «унифицированных, типовых евроконтейнеров».

Ранее глава Ленинского района Максим Мишин на жалобы жителей о свалках вторсырья сообщал, что подрядчик по вывозу картона с севастопольских улиц отказался выполнять эту работу из-за значительного падения цены вторсырья.

Дмитрий Островский