В правительстве Севастополя пояснили повышение цен на молочную продукцию

Дешевле молочная продукция с материка

Севастопольцы в комментариях в соцсети ВКонтакте пожаловались губернатору Михаилу Развожаеву на цену на молоко и масло крымских производителей.

«Джанкойский завод, молоко 100 рублей, масло 800 рублей. Это же наши, дешевле с материка продукция. Как так получается?» — написала Юлия Кулаченко.

На что департамент сельского хозяйства и потребительского рынка ответил, что повышение стоимости молочной продукции, в том числе сливочного масла, «связано напрямую с увеличением отпускной стоимости продукции на заводах».

Отмечается, что информация по данной ситуации направлена в органы антимонопольной службой.

«В рамках Меморандума о взаимодействии торговый сети Севастополя «Лидер», «ПУД», «Яблоко», «Фреш», «Сильпо», «5М Гурман», «4М», «7М Без цен», «Дикий мед», «Купеческий» устанавливают «минимальную» торговую наценку к отпускной цене поставщика/производителя на молоко (не менее 1 позиции товарной номенклатуры)», — разъяснили в департаменте, добавив, что сейчас принимаются максимальные меры для «стабилизации обстановки на потребительском рынка в сложившихся экономических условиях».

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести большую ярмарку в начале апреля с привлечением крымских сельхозпроизводителей.

Ольга Сурикова