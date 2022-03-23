В Севастополе от коронавируса скончался 33-летний пациент

Продолжают умирать молодые

В Севастополе по состоянию на утро на 23 марта зарегистрированы 69 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 5 человек в возрасте от 33 до 92 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 25 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находится 340 пациентов, из них 244 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 522 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 80 926 человек, выздоровели 77 435.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро на 23 марта сделали прививку от коронавируса 306 885 человек. Второй этап вакцинации прошли 295 723 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 23 марта поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.