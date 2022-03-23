Гортранс Севастополя ответил, где теперь парковать автомобили в парке Победы

Другие проезды перекрыты

Жители Севастополя, которые для прогулок выбирают набережную в парке Победы, оказались озадачены полным отсутствием мест для парковок рядом с местом отдыха. Свои жалобы они написали в комментариях на странице Вконтакте губернатора Михаила Развожаева.

В частности, один из комментаторов написал, что ранее парковка была возле набережной и возле вертолетного завода, сейчас там стройка, все перерыто.

«Единственная парковка на 100 машин оставалась напротив Парковой, 14. Сейчас там закрыли заезд железными столбами. Зачем и кто это сделал?» — пишет житель города Anna Anna.

На что департамент транспорта ответил, что в ГБУ «Парки и Скверы» обратился Севастопольский Автодор с просьбой предотвратить въезд транспортных средств на территорию парка для сохранности газонов и зеленых насаждений, а также безопасности пешеходов.

Однако обещается, что сейчас ведутся работы по капитальному ремонту подъезда к парку Победы и вторым этапом выполнения работ предусмотрено выполнить устройство парковочного пространства. Автомобили жителям рекомендуют оставлять вблизи улицы Парковой, д.7.

А место, где с начала реконструкции парка все оставляли машины поближе к набережной, в департаменте назвали несанкционированным подъездом, который осуществлялся через тротуар и газон. Данное место предназначалось для стройтехники, а не стоянки личных транспортных средств, подчеркнули в ведомстве.