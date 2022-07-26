Пробки на пути в Инкерман продлятся на год дольше

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя подписала дополнительное соглашение с подрядчиком на продление сроков реконструкции путепровода в Икермане.

Срок сдачи моста передвинут с декабря 2022 года на декабрь 2023 года. Как сообщают сотрудники севастополського дептранса в соцсестях, продление мучений севастопольцев вызвано тем, что дата окончания строительства, которую определили при подписании контракта, не соответствовала календарному графику, предусмотренному разработчиками проекта. Для устранения несоответствия было заключено дополнительное соглашение на продление сроков.

Напомним, ремонт путепровода начался в марте этого года. В пресс-службе правительства города отмечали, что работы планировалось завершить в декабре 2022 года. Реконструкция путепровода в Инкермане запланирована в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость работ по контракту составляет 482,3 млн руб.

Фото: скриншот Яндекс карты

Дмитрий Островский