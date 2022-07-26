В Севастополе женщина смогла продать свой земельный участок дважды

Первый покупатель недооформил документы

В Севастополе будут судить женщину за мошенничество в особо крупном размере. Она двойной продажей своего земельного участка нанесла покупателям ущерб около 6 млн рублей.

По версии следствия, на основании госакта на право собственности местной жительнице в 2009 году был предоставлен земельный участок в Гагаринском районе. В июле 2010 года она продала его иному лицу. Однако покупатель право собственности на земельный участок надлежащим образом не зарегистрировал.

В начале 2021 года у женщины опять нашелся покупатель на этот участок. Скрыв от него факт того, что эта земля уже ей не принадлежит, определила ее стоимость в 2 млн рублей.

В феврале 2021 года между ними был заключен нотариальный договор купли-продажи, по которому мошенница получила оплату в полном объеме.

«В результате действий злоумышленницы, в связи с регистрацией за новым покупателем права собственности, действительный собственник был лишен указанного участка. Таким образом, своими действиями женщина причина ущерб второму покупателю в размере 2 млн рублей, а первому – в размере более 4 млн рублей – в соответствии с фактической стоимостью земли, установленной по заключению эксперта», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, заведующий одного из отделов Госкомреестра Республики Крым обвиняется в превышении должностных полномочий причинении ущерба на 7 млрд. рублей —за незаконное оформление земельного участка.

Ольга Сурикова