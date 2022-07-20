Пенсионерка, рассчитывая на «дополнительные соцвыплаты», лишилась почти 30 тыс. рублей

Еще один вид мошенничества

Жительница Севастополя стала жертвой дистанционных мошенников, поверив в возможность получения дополнительных выплат, о которых ей сообщила якобы знакомая.

Женщина рассказала в полиции, что через соцсеть ей пришло письмо якобы от ее знакомой, в котором сообщалось о возможности получения «дополнительных социальных выплат», и для их «оформления» необходимо передать смс-код мобильного банка.

«Не осознавая, что под видом приятельницы действует злоумышленник, пенсионерка выполнила все его указания, сообщив конфиденциальные данные», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Мошенники завладели ее средствами с банковской карты, на которой было 27 тысяч рублей.

Напомним, полицейские Севастополя задержали мошенника из Краснодарского края, который выставил в интернете фейковое объявление о продаже медицинских пиявок.

Ольга Сурикова