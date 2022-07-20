В России зарегистрированы случаи нового вида коронавируса – «кентавра»

«Особенности «кентавра» еще предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов «омикрона», будет понятно в ближайшие недели», — рассказали в ведомстве.

Также уточняется, что у всех заболевших болезнь протекает легко, без госпитализации.

В сообщении Роспотребнадзора в Telegram отметили, что впервые этот подвариант обнаружили в Индии. Затем выявили в десятке других стран, включая Японию, Германию, Великобританию, США.