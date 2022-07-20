В России зарегистрированы случаи нового вида коронавируса – «кентавра»

Коронавирус остается опасным заболеванием
В России появился новый подвариант коронавируса – «кентавр». Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ведомство сообщило о пяти случаях заражения им.
«Особенности «кентавра» еще предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов «омикрона», будет понятно в ближайшие недели», — рассказали в ведомстве.
Также уточняется, что у всех заболевших болезнь протекает легко, без госпитализации.
В сообщении Роспотребнадзора в Telegram отметили, что впервые этот подвариант обнаружили в Индии. Затем выявили в десятке других стран, включая Японию, Германию, Великобританию, США.
Там подчеркнули, что, хотя новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело, коронавирусная инфекция все еще остается опасным заболеванием. Сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19 каждые полгода.
Ольга Сурикова