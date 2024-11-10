В полиции Севастополя объяснили ситуацию с закрытием уголовного дела по факту кражи айфона у участника СВО

На днях в телеграм-канале известного крымского блогера Александра Талипова «Талипов online» появился пост о том, что севастопольские правоохранители закрыли уголовное дело по факту кражи iPhone 14 Pro Max у участника СВО в севастопольском кафе «Молодость» в ноябре 2023 года.

По информации блогера, дорогостоящий гаджет у военнослужащего украли прямо за барной стойкой, при этом сохранилось видео, запечатлевшее момент кражи. Также известно, что телефон пытались разблокировать по адресу: Симферополь, Проспект Победы, 226.

Однако, за год найти злоумышленника так и не удалось, а после жалобы матери потерпевшего в прокуратуру выяснилось, что дело было закрыто в связи с невозможностью установления личности вора.

В полиции Севастополя же данную информацию опровергли. По их информации, следствие приостановлено, но не прекращено.

«В настоящее время в связи с выполнением всех необходимых следственных действий, а также в виду того, что на данный момент установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не представилось возможным, предварительное следствие приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание, продолжаются», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на днях в одном из севастопольских троллейбусов произошел досадный инцидент: сотрудники полиции выявили видео с конфликтом, произошедшем между пассажирами троллейбуса № 4, на нем видно драку и повреждение транспортного средства. Сейчас правоохранителями проводится проверка по данному факту.

Ранее полиция города поймала грабителя с помощью системы безопасный город. Нарушителем закона оказался 40-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконные операции с наркотиками.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот ТГ-канал «Талипов-онлайн»

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