Силами ПВО сбито 32 вражеских беспилотника на подлете к Москве

Система противовоздушной обороны РФ сбила 22 беспилотника, летевших на Москву, утром в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Атаки были отражены в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Сначала система ПВО сбила два беспилотника в Раменском городском округе. По предварительной информации, на месте падения обломков дрона нет ни разрушений, ни пострадавших.

Через некоторое время глава города заявил, что ПВО сбили еще два беспилотника. Их также перехватили в Раменском городском округе. Позже были уничтожены еще восемь беспилотников, летевших на Москву, в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Затем еще 5 беспилотников сбили в городских округах Раменское и Домодедово. Сотрудники экстренных служб работают на местах происшествия.

Напомним, это далеко не первая атака беспилотников на столицу России. Прошлым летом украинские беспилотники атаковали башни «Москва-сити».

Фото: скриншот ТГ-канала «Осторожно новости»

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