Полиция Севастополя проводит проверку по факту инцидента в троллейбусе

Сотрудники полиции выявили видео с конфликтом, произошедшем между пассажирами троллейбуса № 4. На нем видно драку и повреждение транспортного средства.

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Установлены личности участников и обстоятельства произошедшего. Двое участников инцидента в возрасте 45 и 50 лет были задержаны сотрудниками Росгвардии и переданы для дальнейшего разбирательства оперативно прибывшему на место происшествия наряду ППСП ОМВД России по Ленинскому району.

В отношении задержанных полицейскими составлены админпротоколы за мелкое хулиганство. Проводится дальнейшая проверка относительно повреждения троллейбуса.

Напомним, в Севастополе произошла драка в кондитерском цеху, пришлось вмешиваться полиции.

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Ольга Сурикова