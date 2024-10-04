Полиция Севастополя с помощью системы «Безопасный Город» поймала грабителя

Нарушителем закона оказался 40-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконные операции с наркотиками.

Поздно вечером на площади Захарова, грабитель познакомился с 52-летним мужчиной. Вместе они начали выпивать спиртные напитки возле остановки общественного транспорта. Увидев, что новый знакомый сильно пьян и не может сопротивляться, грабитель потребовал денег взаймы. Получив отказ, он избил потерпевшего, отобрал у него смартфон и 9 тысяч рублей, а затем скрылся. Общий ущерб составил 18 тысяч рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции с помощью комплекса «Безопасный город» быстро установили местонахождение подозреваемого, задержали его и изъяли похищенный мобильный телефон. Злоумышленник признался в содеянном, но отрицал хищение денег.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.