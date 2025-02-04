В полиции предупреждают о новой схеме мошенничества

В пресс-службу полиции обратился севастополец и рассказал о том, как его пытались обмануть дистанционные мошенники, использовав новую схему.

22 января нашему герою позвонила девушка, представившись сотрудницей городского оператора связи. Она знала его имя и отчество, и рассказала, что нужно переоформить договор на новый год. Чтобы избежать очередей в офисе, она предложила заполнить анкету прямо по телефону, а договор обещала прислать почтой.

Мужчина, доверяя оператору, с которым сотрудничает много лет, спокойно ответил на все вопросы. Паспортные данные, дата рождения, почтовый индекс. Но на следующий день договора в почтовом ящике не оказалось.

На следующий вечер ему снова позвонили. Теперь уже якобы сотрудница ФСБ сообщила, что предыдущий звонок был от мошенников, и теперь от его имени будут осуществляться денежные переводы на нужды «вражеских спецслужб».

К счастью, севастополец повесил трубку, несмотря на то, что мошенница звонила ему ещё несколько раз,.

Будьте бдительны!