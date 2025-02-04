Севастопольские ветераны выплаты к Дню Победы получат до первого марта

Сегодня на внеочередном заседании правительства Севастополя было принято решение, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как было подчеркнуто, все деньги жители получат до марта месяца.

Как уже сообщалось, в дополнение к федеральным выплатам, введены следующие региональные выплаты:

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны дополнительно к 80 тысячам получат 200 тысяч рублей.

Жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники (в том числе, признанные инвалидами) получат в дополнение к федеральной выплате 50 тысяч рублей из бюджета Севастополя.

Также дополнительно приняли решение выплатить труженикам тыла и членам семей погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ — по 20 тысяч рублей, детям войны — по 5 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя