В первый день досрочного голосования на выборах в Заксобрание проголосовала почти тысяча севастопольцев

В Севастополе 28 августа стартовало досрочное голосование на выборах в Заксобрание. В первый день севастопольцы начали проявлять гражданскую активность.

28 августа 2024 года проголосовали 857 избирателей.

За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Севастополя, сообщили в Севгоризбиркоме.

Как уже сообщалось, в приграничных регионах, к которым относится и Севастополь, ЦИК разрешил их проводить. Севгоризбирком такое решение поддержал и голосование продлится 12 дней.

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Ольга Сурикова