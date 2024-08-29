Севастопольцы в борьбе за тишину в сквере Курсантов дошли уже до депутата Госдумы

Жители улицы Дыбенко каждый вечер, а бывает и целый день, страдают от громкой музыки и импровизированных концертов в сквере Курсантов.

Некий мужчина приходит с большой колонкой в сквер и начинает петь. Жители уже неоднократно обращались в полицию, но с наступлением вечера ситуация повторяется. Он пытается соблюдать Закон о тишине и в 22:00 прекращает свое исполнение, но терпеть слишком громкую музыку до столь позднего времени людям невыносимо. К тому же ему на смену приходят шумные пьяные компании, раззадоренные выступлением, они включают свои колонки и какофония продолжается.

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«Живем как на дискотеке», — пожаловалась жительница микрорайона от лица остальных жильцов дома по адресу Дыбенко,6, депутату Госдумы от ЛДПР Каплану Панешу. Обращаясь к парламентарию в ходе приема граждан, она рассказала, что люди уже три года не находят спасения от громкой музыки.

В доме живут семьи с детьми, пенсионеры, люди с инвалидностью.

На просьбы сделать музыку тише и соблюдать установленные законом правила, граждане сталкиваются с хамством и неуважительным поведением.

Каплан Панеш пообещал разобраться с данной проблемой и найти ее решение уже на федеральном уровне. Он подчеркнул, что необходимо нарушителей понудить к выполнению закона.

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Ольга Сурикова

Фото: Юрий Югансон/vk.com