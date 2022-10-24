В Севастополе задержали водителя с 53 неуплаченными штрафами

В Севастополе во время проведения рейда автоинспекторы задержали злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД

Автоинспекторы выявили автомобиль марки «BMW» под управлением водителя 1989 года рождения с 53 неуплаченными штрафами ГИБДД и другими задолженностями на общую сумму свыше 165 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городской полиции.

Прибывшие на место сотрудники Федеральной службы судебных приставов наложили арест на авто нарушителя.

Напомним, ранее сообщалось о задержании авто жителями Севастополя, который накопил 223 штрафа на 124 тысячи рублей.

Ольга Сурикова