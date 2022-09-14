Горлов выложил видео ночного вандализма в Комсомольском парке

Городское хозяйство Происшествия
14-09-2022
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Сегодня ночью неизвестные вандалы навели беспорядок в Комсомольском парке. Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов сообщил об этом в своем Telegram

Утром он выложил видео последствий разгрома парка: сломанные лавочки, перевернутые и разбросанные по газонам урны и мусор.

Ближе к вечеру глава горхоза обнародовал видео ночного происшествия, на котором видно, как два подростка обтягивают пищевой пленкой лавочки, деревья по парку.

«Центр города, дождь, 0:30, 2 подростка и 2 рулона пищевой плёнки…», — лаконично описал происходящее Горлов.

 

Ольга Сурикова

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