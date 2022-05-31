Происшествия

В парке львов «Тайган» ягуар набросился на работника

31-05-2022
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По некоторым данным, это был стажер
 
 
В парке львов «Тайган» 30 мая ягуар набросился и укусил рабочего. ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю начата проверка по факту произошедшего.
 
Мужчина с ранами левого предплечья доставлен в больницу. На месте происшествия работали следователи,  осмотрено место происшествия, будут назначены соответствующие экспертизы.
 
Ход и результаты проверки находятся  на личном контроле руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, отметили в пресс-службе ведомства. 
 
Напомним, ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении директора парка львов «Тайган», которое было возбуждено по факту травмирования малолетнего ребенка в результате укуса тигра.
 
Ольга Сурикова

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