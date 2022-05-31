В парке львов «Тайган» ягуар набросился на работника

По некоторым данным, это был стажер

В парке львов «Тайган» 30 мая ягуар набросился и укусил рабочего. ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю начата проверка по факту произошедшего.

Мужчина с ранами левого предплечья доставлен в больницу. На месте происшествия работали следователи, осмотрено место происшествия, будут назначены соответствующие экспертизы.

Ход и результаты проверки находятся на личном контроле руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении директора парка львов «Тайган», которое было возбуждено по факту травмирования малолетнего ребенка в результате укуса тигра.

Ольга Сурикова