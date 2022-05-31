В Севастополе на 30% выросла заболеваемость коронавирусом

Идут общемировые тенденции

В Севастополе продолжают расти показатели по заболеваемости коронавирусом, однако ситуация находится в пределах нормы. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания вице-губернатор Александр Кулагин.

По данным замгубернатора, за неделю в регионе выявлен 271 случай — это на 31 % больше, чем за предыдущую неделю.

«Все в пределах «нижнего уровня», — подчеркнул Кулагин, добавив, что госпитализация пациентов с диагнозом COVID-19 при этом сократилась.

Также он отметил, что сейчас общемировая тенденция по темпам распространения заболеваемости коронавируса идет на снижение. «Пока в мире заболеваемость увеличивается только в странах Южной Америки, и высокая заболеваемость сохраняется в районе западного побережья Тихого океана, но и там сохраняется снижение по абсолютному количеству», — указал он в своем докладе.

Ольга Сурикова