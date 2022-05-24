Директор парка львов «Тайган» предстанет перед судом за травмирование ребенка

Ребенку ампутировали палец

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении директора парка львов «Тайган». Он обвиняется в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет.

Напомним, инцидент с травмированием ребенка произошел 26 сентября 2021 года. Тогда женщина, держа на руках своего годовалого ребенка, подошла близко к сетке вольера, в результате чего тигр откусил часть большого пальца левой руки малышу, что повлекло его полную ампутацию.

«В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления: допрошено более 10 свидетелей, проведены проверки показаний на месте происшествия с их участием, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой ребенку причинен вред здоровью средней тяжести», – сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова