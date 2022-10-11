В память о погибших при взрыве на Крымском мосту создали видео-ролик

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на Крымском мосту терактом. Его жертвами стали четыре человека, которые ехали в машине, оказавшейся рядом со злополучным грузовиком: пара гидов-историков, судья и 26-летний парень из Евпатории, работавший в Москве фитнес-тренером. Он ехал в Крым проведать маму.

В память о них создан небольшой видео-ролик с историями их жизни.





Соболезнования их родным и близким.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Сдетонировавшее устройство находилось внутри грузовика, перевозившего, предположительно, удобрения.

Ольга Сурикова