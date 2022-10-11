В Севастополе троллейбус сбил школьницу

В Севастополе троллейбус совершил наезд на 15-летнюю девочку на улице Горпищенко в тот момент, когда она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба городского УМВД.

«При выяснении обстоятельств происшествия установлено, что водитель 1973 года рождения, управляя троллейбусом, нарушил пункт 14.1 ПДД, то есть не предоставил преимущество пешеходу на «зебре», – уточнили в ведомстве.

В результате ДТП школьница получила различные травмы и была доставлена в детское лечебное учреждение.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка.

Напомним, в Севастополе весною на улице Очаковцев была сбита девочка-школьница. Водитель на внедорожнике скрылся с места происшествия.

Ольга Сурикова