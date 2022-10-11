В Кремле опровергли планы по введению запрета на выезд мужчин из России

У властей России сейчас нет позиции относительно идеи не выпускать мужчин из страны при частичной мобилизации. Об этом 11 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что нет информации о том, чтобы это рассматривалось, как и предложение по реестру уехавших лиц.

«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», — заявил Песков.

Песков также заявил, что в Кремле ждут продолжения конфронтации Запада и России после саммита G7.

«Дальнейшие поставки оружия Киеву уже анонсированы самыми разными и весьма широко. Поэтому, ну конечно, мы будем внимательно это все отслеживать», — пояснил Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия намерена результативно достигать поставленных целей по Украине. По словам представителя Кремля, своими действиями российские власти не ставят перед собой цель сделать кому-то хуже. «Нам главное, чтобы нам было лучше», — добавил Песков.

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Ольга Сурикова