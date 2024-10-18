В Омеге установлены три зарядные станции для электромобилей

Количество зарядных станций в Севастополе до конца 2025 года должно превысить четыре десятка. Таковы планы дептранса.

В августе директор департамента транспорта Станислав Таматаев сообщал, что на этот год выделено 13,5 миллионов рублей на установку пяти электрозарядок. «Всего с начала действия программы установили 26 таких объектов, пять планируем установить до 15 октября, и еще десять установим в следующем году», – рассказал тогда Таматаев.

По его данным, сеть активно востребована и число электромобилей, зарегистрированных в Севастополе, растет. Так, в 2021 году было 38 автомобилей, а к 1 января 2024 года – 485.

Он констатировал, что экологически это очень хорошее решение.

Напомним, в Севастополе первую станцию для зарядки электромобилей открыли возле здания правительства.

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова