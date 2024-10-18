Крымское ФСБ поймало девушку, которая шпионила для ВСУ в Херсонской области

В свои 24 года она решила шпионить за российскими военными в Херсонской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, жительница Херсонской области сама установила контакт с представителями СБУ и по заданию куратора собрала и передала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области.
Пока что два месяца она будет содержаться СИЗО, дальше суд, который может выдать ей до 20 лет тюрьмы.
Напомним, недавно ФСБ задержала жителя Феодосии, который собирал сведения об объектах и вооружениях Черноморского флота РФ.
Ольга Сурикова
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