Крымское ФСБ поймало девушку, которая шпионила для ВСУ в Херсонской области

В свои 24 года она решила шпионить за российскими военными в Херсонской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, жительница Херсонской области сама установила контакт с представителями СБУ и по заданию куратора собрала и передала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области.

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Пока что два месяца она будет содержаться СИЗО, дальше суд, который может выдать ей до 20 лет тюрьмы.

Напомним, недавно ФСБ задержала жителя Феодосии, который собирал сведения об объектах и вооружениях Черноморского флота РФ.

Ольга Сурикова

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