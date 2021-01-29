В округе Севастополя обнаружили римский некрополь, который 20 лет разоряли «черные копатели»

Грабители успели собрать все драгоценности

При строительстве трассы «Таврида» нашли более 60 надгробных стел «поздних» скифов. Однако «черные копатели» около двадцати лет систематически проводили здесь свои раскопки.

О значимости исторических находок в ходе двусторонней встречи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Как сообщает подробности пресс-служба правительства Севастополя, обнаруженный некрополь римского времени является на сегодня самой крупной коллекцией каменных изваяний, принадлежащих «позднескифской» культуре. Открыт он был при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя во время археологических работ, которые проводятся перед строительством трассы «Таврида».

Эти могилы, по словам археологов, были варварски разграблены в 2008 – 2009 годах, так как там же найдены пивные бутылки с этикетками аналогичных годов.

О могильнике Киль-Дере 1 хорошо знали «черные копатели» и систематически его грабили. Когда экспедиция под руководством Сергея Язикова приступила к исследованиям, археологи обнаружили более 120 грабительских ям, некоторые были вполне свежие. Из 232 захоронений, исследованных археологами, всего 14 оказалось неразграблены.

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Также при изучении находок ученые пришли к выводу, что подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. «Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху», – отметил руководитель археологических работ Олег Шаров.

В погребениях археологи обнаружили традиционный набор предметов, представляющих заупокойные дары: керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из металла. Как полагают исследователи, собранные артефакты — лишь остатки того, что оставили «черные копатели», а все предметы из драгоценных металлов были изъяты грабителями.

Напомним, на мысе Хрустальном в Севастополе было обнаружен гончарный производственный комплекс эллинистического времени.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова