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В округе Севастополя обнаружили римский некрополь, который 20 лет разоряли «черные копатели»

29-01-2021
админ
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Грабители успели собрать все драгоценности

При строительстве трассы «Таврида» нашли более 60 надгробных стел «поздних» скифов. Однако «черные копатели» около двадцати лет систематически проводили здесь свои раскопки.

О значимости исторических находок в ходе двусторонней встречи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассказал директор Института археологии РАН академик Николай Макаров.

Как сообщает подробности пресс-служба правительства Севастополя, обнаруженный некрополь римского времени является на сегодня самой крупной коллекцией каменных изваяний, принадлежащих «позднескифской» культуре. Открыт он был при исследовании грунтового могильника Киль-Дере в ближней округе Севастополя во время археологических работ, которые проводятся перед строительством трассы «Таврида».

Эти могилы, по словам археологов, были варварски разграблены в 2008 – 2009 годах, так как там же найдены пивные бутылки с этикетками аналогичных годов.

О могильнике Киль-Дере 1 хорошо знали «черные копатели» и систематически его грабили. Когда экспедиция под руководством Сергея Язикова приступила к исследованиям, археологи обнаружили более 120 грабительских ям, некоторые были вполне свежие. Из 232 захоронений, исследованных археологами, всего 14 оказалось неразграблены.

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Также при изучении находок ученые пришли к выводу, что подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей. «Судя по такому большому количеству стел, можно предположить, что некрополь Киль-Дере обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху», – отметил руководитель археологических работ Олег Шаров.

В погребениях археологи обнаружили традиционный набор предметов, представляющих заупокойные дары: керамическую краснолаковую посуду, изготовленную на гончарном круге, стеклянные сосуды, изделия из металла. Как полагают исследователи, собранные артефакты — лишь остатки того, что оставили «черные копатели», а все предметы из драгоценных металлов были изъяты грабителями.

Напомним, на мысе Хрустальном в Севастополе было обнаружен гончарный производственный комплекс эллинистического времени.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова

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