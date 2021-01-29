В Севастополе водитель маршрутки сбил пешехода и уронил пассажирку

Оба пострадавших доставлены в больницу

В Севастополе водитель маршрутки на улице Шевченко сбил пешехода. Авария произошла в дневное время на пешеходном переходе.

Фото ЧП опубликовали очевидцы в соцсетях. На нем видно, что под колеса маршрутке №83 попал мужчина на нерегулируемом пешеходном переходе.

Также издание Forpost пишет, что в полиции уточнили, что при торможении в салоне автобуса упала и получила травму женщина, 1970 года рождения. Оба пострадавших доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в Севастополе на реконструированной Камышовой объездной сегодня недавно был сбит мужчина.

Фото: из чата автолюбителей Севастополя

Ольга Сурикова