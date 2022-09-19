Прокуратура требует очистить кладбище «Мекензиевы горы» от строительного мусора

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила свалку строительного мусора в районе городского кладбища «Мекензиевы горы».

В ведомстве подчеркнули, что земельный участок, на котором размещены отходы, передан в бессрочное пользование ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела г. Севастополя». Общая площадь замусоренной территории составила более 12 тыс кв.м.

«Лабораторными исследованиями в пробах почвы, отобранных на верхней и нижней площадках кладбища, выявлены превышения концентрации нефтепродуктов, хлорид-ионов и аммония», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

По указанному факту Севприроднадзором к административной ответственности привлечены лица, которые свозили строительные отходы на территорию кладбища.

Также природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на ГБУ обязанности очистить территорию кладбища от мусора.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда после вступления в законную силу находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее в Севприроднадзоре «Севкору» сообщили, что подтверждены факты сброса строительных отходов на кладбище «Мекензиевы горы».

Ольга Сурикова