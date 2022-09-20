Беженка из Украины незаконно ввезла в Севастополь BMW X5

Севастопольская таможня задержала автомобиль премиум-класса, который был ввезен из Украины и оформлен по поддельным документам. Автовладельцу придется заплатить более 2,2 млн рублей таможенных платежей и пени.
В поле зрения таможенников попал автомобиль BMW X5 2017 года выпуска. Его задержали по поручению коллег из Центральной акцизной таможни.
«Купленную в апреле 2019 года на одном из американских аукционов иномарку в июле того же года ввезла гражданка Украины, получившая статус переселенца в РФ на новое постоянное место жительства», – сообщила пресс-служба ведомства.
Приехав в Россию, женщина представила на Южный акцизный таможенный пост документы на автомобиль, подтверждающие, что она владела им более 12 месяцев, и таким образом получила льготу в виде освобождения от уплаты таможенных платежей.
Также сообщается, что практически сразу после этого она продала BMW жителю Севастополя. Рыночная стоимость такого автомобиля, по оценке экспертов, составляет около четырех миллионов рублей.
Оперативниками было установлено, что право на получение льготы у гражданки Украины отсутствовало, а значит, автомобиль считается незаконно перемещенным через таможенную границу.
Постановлением суда женщина признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 948 тыс. рублей.
Кроме штрафа ей или нынешнему владельцу BMW необходимо оплатить таможенные платежи в сумме 1 896 000 рублей и пени – порядка 400 000 рублей.
Автомобиль задержан. Если таможенные платежи и пени не будут уплачены, по истечении установленных законодательством сроков хранения он будет реализован в пользу государства.
Напомним, гражданин России ввез из Турции иностранную дорогостоящую яхту элитного класса по подложным документам.
Ольга Сурикова