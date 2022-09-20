Беженка из Украины незаконно ввезла в Севастополь BMW X5

Севастопольская таможня задержала автомобиль премиум-класса, который был ввезен из Украины и оформлен по поддельным документам. Автовладельцу придется заплатить более 2,2 млн рублей таможенных платежей и пени.

В поле зрения таможенников попал автомобиль BMW X5 2017 года выпуска. Его задержали по поручению коллег из Центральной акцизной таможни.

«Купленную в апреле 2019 года на одном из американских аукционов иномарку в июле того же года ввезла гражданка Украины, получившая статус переселенца в РФ на новое постоянное место жительства», – сообщила пресс-служба ведомства.