Умер севастопольский режиссер Маслов

В Севастополе скончался Андрей Маслов – режиссер, журналист, писатель, который также был широко известен своими позициями по защите истории и борьбы против нынешних преобразований музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Как пишут СМИ, причиной смерти Маслова стала деструктивная пневмония. В последние недели он болел легочными заболеваниями.

«Создатель и руководитель театра драмы «Психо дель Арт», режиссер, писатель, журналист, член Союза театральных деятелей РФ, член Союза писателей, создатель и художественный руководитель фестиваля малых театральных форм » Zaкрытый покаZ», член жюри фестиваля актерских монологов «Словотворение». Врач, романтик, хулиган, борец, рыцарь, большой ребенок, умница, талант. Маслов Мятежный. Настоящий», — так написала об Андрее Маслове заведующая литературной частью драмтеатра Лавренева Аксинья Норманская.

Ольга Сурикова