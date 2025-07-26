В ночь на 28 июля к «Новому Херсонесу» запустят бесплатные автобусы

Бесплатные автобусы к «Новому Херсонесу» запустят в ночь с 27 на 28 июля от СОК им. 200-летия, продлят работу маршрутов №22, 74 и 10К до 04:00

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Там пройдут праздничные мероприятия ко Дню Крещения Руси: всенощное бдение, крестный ход, Божественная литургия, праздничная трапеза в Византийском квартале.

Как уже сообщалось, 28 июля в Севастополе объявлено выходным днем.

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