Севастополец задержан за съемку антироссийского фильма по заказу Украины

В Севастополе задержан подозреваемый в участии в украинской подпольной террористической организации.

Как сообщает управление ФСБ по региону, 23-летний севастополец с проукраинскими взглядами добровольно вступил в ряды запрещённой в России подпольной организации, признанной Верховным судом РФ террористической.

С декабря 2024 по март 2025 года он принимал активное участие в заданных разведывательно-диверсионных операциях, координируемых ГУР Украины. В частности, он подготовил и снял антироссийский агитационный фильм на территории Севастополя, который по оценке экспертов содержит признаки политической ненависти и дискредитации российской внешней политики, а также формирует негативный образ Вооружённых сил РФ.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК Российской Федерации — участие в деятельности террористической организации.

Парню грозит 20 лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai