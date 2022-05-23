В Нахимовском районе из-за пожара эвакуировали восемь человек

Очевидцы вызывали спасателей

В Севастополе ночью 22 мая поступило сообщение от очевидцев в Центр управления в кризисных ситуациях главка МЧС России о том, что по адресу улица Актюбинская виден дым из многоквартирного жилого дома. Вызов поступил в 01:26.

По прибытии информация подтвердилась. Площадь пожара 12 квадратных метров, горели вещи б/у, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Спасатели эвакуировали 8 человек, в том числе 5 детей.

Погибших, пострадавших нет.

Через полтора часа пожар полностью потушили.

Напомним, 18 апреля на крыше многоквартирного дома № 41 по ул. Горпищенко произошел пожар, эвакуирован был 21 человек.

Ольга Сурикова